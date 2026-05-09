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VIDEO. Escándalo en Singapur: cosplayer de Yuji Itadori ataca a Amos Yee, delincuente sexual, durante convención de anime

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales. El joven fue detenido tras agredir al sujeto condenado por delitos sexuales.

Juan Castillo

Escándalo en Singapur: cosplayer de Yuji Itadori ataca a Amos Yee, delincuente sexual, durante convención de anime

Un insólito episodio ocurrido en una convención de anime en Singapur rápidamente se viralizó en redes sociales luego de que un joven disfrazado de Yuji Itadori, protagonista del anime Jujutsu Kaisen, agrediera públicamente a Amos Yee, conocido influencer singapurense y delincuente sexual condenado en Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante la convención Doujima, realizada en el complejo Suntec City, donde Yee habría asistido pese a las controversias que arrastra desde hace años. Según reportes locales, el atacante sería un joven de 18 años que terminó siendo detenido por la policía tras el incidente.

Videos difundidos en redes sociales mostraron parte de la agresión y rápidamente generaron miles de comentarios, especialmente por la coincidencia entre el cosplay del agresor y el personaje de Yuji Itadori, reconocido dentro de la serie por enfrentarse a peligrosas amenazas. La situación convirtió el caso en tendencia internacional durante las últimas horas.

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La polémica figura de Amos Yee volvió al centro de la controversia

Amos Yee arrastra una extensa lista de polémicas desde hace más de una década en Singapur. Inicialmente ganó notoriedad por sus videos provocadores y críticas políticas y religiosas, pero posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con pornografía infantil y grooming.

Tras cumplir parte de su condena en Estados Unidos, Yee fue deportado recientemente a Singapur, donde enfrenta además cargos relacionados con incumplimientos del servicio militar obligatorio.

De acuerdo con información publicada en medios y redes sociales, la organización del evento habría decidido prohibir la permanencia de Yee en la convención debido a preocupaciones por la seguridad de menores presentes en el recinto.

Hasta ahora, las autoridades singapurenses continúan investigando el incidente y no se han entregado mayores detalles sobre posibles cargos adicionales contra el joven involucrado.

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