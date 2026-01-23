;

Ángela Vivanco tras fallo que habilita su formalización: “Son cosas que golpean, uno esperaría que consideren nuestros argumentos”

La exministra confirmó reuniones con su defensa tras la resolución que rechazó la apelación y dejó a la Fiscalía en posición de avanzar penalmente.

Martín Neut

Ángela Vivanco

Ángela Vivanco / Hans Scott

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la resolución judicial que dio curso a la querella de capítulos en su contra en el marco del denominado Caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas del Caso Hermosilla.

El fallo rechazó la apelación de su defensa y dejó habilitado al Ministerio Público para avanzar con una eventual formalización o incluso una orden de detención.

Tras conocer la decisión, Vivanco confirmó que fue notificada minutos antes y que su primera acción será reunirse con su equipo jurídico.

Revisa también:

ADN

Nos acaban de notificar, así que justamente voy a hablar con mis abogados por este tema", señaló 24 Horas, agregando que "voy a conversar con ellos qué es lo que vamos a hacer. Nos notificaron hace media hora".

“Son cosas que golpean”

La exmagistrada también reconoció el impacto personal de la resolución, aunque evitó entregar mayores detalles.

La verdad es que son cosas que golpean, porque uno esperaría que se hubieran considerado más nuestros argumentos”, afirmó, precisando que no profundizará mientras sus abogados analizan el fallo.

Vivanco es investigada por presuntos delitos de cohecho en distintos grados y lavado de activos, en una causa que indaga eventuales gestiones irregulares en decisiones del máximo tribunal.

