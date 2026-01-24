;

Formalizan a dos personas por incendio forestal provocado con galletera eléctrica en Cobquecura

La Fiscalía imputó incendio negligente por uso de herramienta eléctrica. Uno quedó con arresto parcial y ambos con prohibición de acercarse al predio.

Martín Neut

Dos personas fueron formalizadas por su presunta responsabilidad en un incendio forestal ocurrido en Cobquecura, región de Ñuble, emergencia que se originó por el uso negligente de una herramienta eléctrica durante labores de corte de fierro.

La audiencia se desarrolló este sábado en el Juzgado de Garantía de Quirihue, luego de que Carabineros detuviera a los imputados la tarde del viernes.

ADN

De acuerdo con la Fiscalía, el fuego se inició por las chispas que lanzó una galletera eléctrica, lo que provocó la quema de pastizales en un contexto de alerta roja y estado de catástrofe vigente en la región por los incendios forestales de la última semana.

El siniestro afectó una superficie aproximada de 20 metros cuadrados, siendo controlado oportunamente gracias a la rápida acción de Bomberos y Conaf.

90 días para la investigación

La fiscal jefe de Quirihue, Paulina Valdebenito, sostuvo que los imputados “tuvieron un actuar imprudente” y recalcó que no consideraron las restricciones vigentes al momento de utilizar herramientas generadoras de calor.

Respecto a las cautelares, explicó que “se impuso al imputado que realizó las maniobras propiamente tal (…) la medida cautelar de arresto domiciliario parcial”, además de la prohibición para ambos de acercarse al predio donde se realizaban las faenas en horario crítico.

El tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses para el desarrollo de la causa.

