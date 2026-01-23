;

Unión Española suma otra polémica: “Le di la prioridad al club y me trataron de una manera que no merecía”

Rodrigo Piñeiro, quien jugó en el cuadro “hispano”, arremetió contra la dirigencia por su frustrado regreso al club en este mercado de pases.

Daniel Ramírez

Tras la bullada salida de Emiliano Vecchio, Unión Española sumó otra polémica en medio de su pretemporada. Rodrigo Piñeiro, quien jugó en el cuadro “hispano”, arremetió contra la dirigencia por su frustrado regreso al club en este mercado de pases.

En conversación con ESPN, el delantero de Vélez Sarsfield aseguró que tuvo intenciones de volver a Unión Española para disputar la Primera B este 2026, pero se mostró decepcionado por el trato que recibió por parte de la directiva.

“Cuando Unión descendió, hablé con Sabino Aguad y me puse a la orden. Era una decisión difícil, porque yo estaba en Vélez, un club muy grande en Argentina, pero le di prioridad a Unión y me trataron de una manera que no merecía... No llegamos a un arreglo por cosas chicas”, señaló el atacante trasandino.

El club (Unión Española) tiene que ser un poco más agradecido, porque cuando me vendieron a Vélez, yo renuncié a todo mi porcentaje y eso ningún jugador lo hace. Era mucha plataRenunciar a un dinero así, creo que nadie lo hace”, agregó el futbolista de 26 años.

“Siempre el jugador hace un esfuerzo… ¿Y los clubes cuándo hacen el esfuerzo?”, concluyó Rodrigo Piñeiro, quien finalmente no volverá al fútbol chileno este 2026 y se quedará en Vélez Sarsfield a pelear por un puesto.

