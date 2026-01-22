;

Psicóloga deportiva explica la lesión de Claudio Zavala: “Hay una relación significativa...”

El futbolista de Colo Colo falló un penal ante Peñarol. Su reacción fue viral en redes.

Nicolás Lara Córdova

Psicóloga deportiva explica la lesión de Claudio Zavala: “Hay una relación significativa...”

Durante la noche del miércoles, Colo Colo venció por penales a Peñarol en el último partido que disputó el ‘Cacique’ en la Serie Río de La Plata.

Cristián Zavala fue el protagonista de la jornada al ejecutar un penal de manera insólita: la intentó picar, el arquero atrapó el remate sin problemas y el atacante acusó una lesión en su rodilla.

Tras el encuentro, el técnico de los albos, Fernando Ortíz aseguró que el ex Coquimbo Unido presentaba problemas físicos antes de patear el penal y que el delantero de 26 años “estaba ansioso”.

En conversación con Las Últimas Noticias, la psicóloga deportiva de la Clínica MEDS, Paula Ortiz, explicó desde su especialidad la lesión que sufrió Zavala.

“La ansiedad competitiva y en específico en el fútbol de alto rendimiento es algo que se ha estado estudiando y hay datos. La investigación ha demostrado que los futbolistas que presentan altos niveles de estrés y ansiedad presentan entre dos y cinco veces más riesgo de lesionarse”, indicó la especialista.

“Cuando hay demasiada ansiedad crece la tensión muscular, se reduce la precisión y sube el riesgo de sufrir lesiones musculares y articulares. Y eso es lo que vi en esa jugada”, cerró.

