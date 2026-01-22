;

El negocio redondo que hizo Santiago Wanderers con Lucas Cepeda: ganó más dinero que Colo Colo

Si bien el jugador no juega hace dos años en la escuadra porteña, a día de hoy les sigue dando muchas alegrías a la institución.

Javier Catalán

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO / Manuel Lema Olguin

Lucas Cepeda finalmente logró su objetivo de partir a Europa, cerrando así su etapa en Colo Colo, aunque no sin antes mover varios millones en traspasos.

Si bien para el “Cacique” la venta del extremo era necesaria debido a los fuertes problemas económicos que atraviesan, lo cierto es que el club no obtuvo tanto dinero como esperaba en la operación.

Tal como informó ADN Deportes, los albos recibirán 2,2 millones de dólares por el 70% del pase de Cepeda al Elche. Aunque se trata de un monto elevado para el fútbol chileno, finalmente el cuadro de Macul no logro una ganancia tan alta como la esperada.

Esto se explica porque, en dos operaciones distintas, Colo Colo adquirió el 100% de la ficha del seleccionado nacional por cifras cercanas a los 2 millones de dólares, pagadas al club formador Santiago Wanderers, por lo que, solo obtuvieron una diferencia de 200 mil de la divisa americana.

A diferencia del “Popular”, el cuadro “Caturro” sí concretó un negocio redondo. Además de lo recibido desde Colo Colo, los porteños también obtendrán un nuevo ingreso por parte del Elche, ya que, gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, recibirán cerca del 5% del monto de la operación, es decir, otros 110 mil dólares.

Por ende, en términos simples, Blanco y Negro acumuló cerca de 200 mil dólares en ganancias netas, aunque el futbolista sí fue importante en la obtención de torneos y en clasificaciones a instancias avanzadas de la Copa Libertadores. En cambio, solo por concepto de fichajes, Santiago Wanderers superó la barrera de los 2 millones de dólares.

