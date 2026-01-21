Vecchio vuelve a Argentina y confirma su salida de Unión Española: “Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que pactamos”

Emiliano Vecchio confirmó su salida de Unión Española a solo semanas de haber sido anunciado como refuerzo de los “hispanos” para la temporada 2026.

En diálogo con TyC Sports, el volante reveló que ya se fue de Chile y ahora está en Argentina junto a su pareja y sus hijos.

Según explicó el futbolista trasandino, su salida anticipada de Unión Española se debe a una serie de incumplimientos por parte del club respecto a lo que habían acordado ambas partes.

“No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”, aseguró el mediocampista.

“Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa", agregó Vecchio.

El jugador de 37 años afirmó que Unión Española “está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino también en la administración, la organización, futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado”.

Vecchio busca equipo para este 2026

En la misma entrevista, Emiliano Vecchio mencionó que está buscando equipo para seguir jugando y manifestó su deseo por llegar a San Lorenzo de Almagro. “Tengo muchos amigos de San Lorenzo y también fui al estadio. San Lorenzo, por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar”, reconoció.

“Estoy hablando con algunos clubes, pero saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo. Tengo muchísimas ganas de jugar en San Lorenzo”, concluyó el volante.