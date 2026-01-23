;

Un histórico de los realities chilenos: Joche es el nuevo confirmado de “Vecinos Al Límite” de Canal 13

El programa será conducido por Karla Constant y Sergio Lagos. Bibbó será uno de los famosos que liderará uno de los cuatro equipos.

Un histórico de los realities chilenos: Joche es el nuevo confirmado de “Vecinos Al Límite” de Canal 13 / Cedida

José Luis “Joche” Bibbó fue confirmado oficialmente como el tercer participante Vecinos al límite, el nuevo reality de Canal 13. El argentino de 41 años se sumará a Alejandra Fosalba y Paula Pavic.

El cordobés liderará el tercer equipo del programa. "Quiero que tengan la personalidad de Princeso, que sean locos lindos, pero deportistas, con disciplina. Y si no son deportistas, que de todos modos sean personas simpáticas que traigan un bienestar en el equipo", dijo sobre los atributos que buscará para su grupo.

Bibbó consolidó su fama en Chile tras ganar el dating show 40 ó 20 en 2011 y protagonizar momentos icónicos en Mundos Opuestos en 2012.

Su rostro pasó a ser habitual en la pantalla chica, también siendo parte de espacios como Doble tentación, El discípulo del chef y Top Chef VIP.

¿De qué se trata Vecinos al Límite?

Bajo la animación de Karla Constant y Sergio Lagos, el programa de Canal 13 se desarrollará en un vecindario con cuatro casas en disputa.

Allí, equipos integrados por personas desconocidas y capitaneados por celebridades se enfrentarán en una competencia extrema: los ganadores disfrutarán de las mejores comodidades, mientras que los perdedores arriesgan el desalojo en su camino por un millonario premio.

