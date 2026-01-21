Los despidieron a todos antes de salir al aire: terremoto en programa de TV chileno

Un verdadero “terremoto” en la programación de TV+.

Esta semana se dio a conocer que Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez fueron desvinculados del programa Noche de Suerte.

Según el portal Infama, la decisión se debería a que el programa dejará de pertenecer a la productora de Joaquín “Zim” Decker y pasará directamente a manos de la señal.

Así, una de las condiciones que se puso para el traspaso fue eliminar a todo el panel. Se dijo que el canal no estaba conforme con los contenidos del espacio.

La noche del martes el programa salió al aire solo con “Zim” y “Cuco” Cerda. Por su parte Saini escribió un mensaje de adiós en sus historias de Instagram.

Otro de los afectados fue el director del espacio farandulero. Acorde al portal citado, los desvinculados acusaron “deslealtad del conductor”.

“Nos avisaron antes de salir al programa”, dijo Saini a FMDOS. “Me lo tomo súper bien la verdad, porque estaba muy cansada, pero también me quedo con una sensación rara de poca transparencia", sumó.

“No estoy segura pero fue muy raro que de la nada nos sacaran a los tres”, sostuvo.