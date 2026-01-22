Canal 13 revela a la segunda participante de su nuevo reality: “Quiero ponerme a prueba...”

Canal 13 continúa sumando nombres para su nuevo reality, Vecinos al límite. Este jueves 22 de enero la señal televisiva confirmó a la segunda participante del espacio.

La ex esposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, se convirtió en la segunda participante confirmada del programa que realizará su casting el próximo 31 de enero.

En conversación con el programa Hay que decirlo! la empresaria de 44 años fue consultada sobre su motivación a participar en este nuevo espacio.

“No es tan separado del tema del coaching, me llamó la atención ponerme a prueba en una situación extrema en la que como podría funcionar mi mente en algo así”, indicó.

Pavic reveló que su círculo cercano está preocupado por su participación en esta apuesta, pero que ella se encuentra relajada.

“La verdad es que mis amigas están más preocupadas que yo. Yo no tengo filtro, pero a ellas les da terror de que yo ande hablando mucho”, dijo.

Finalmente, la ex esposa de Marcelo Ríos fue consultada sobre que opinaba su familia sobre su participación y Pavic sorprendió con su respuesta.

“Mi hija mayor me dijo que también quería participar (ríe)”, confesó.

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 8:00 AM, en el Centro Parque del Parque Araucano se llevará a cabo el casting masivo para seleccionar a los 16 desconocidos que entrarán al encierro.