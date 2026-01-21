;

Remezón en la TV: Querida periodista se va de Canal 13 para sumarse a señal rival

Su nombre es clave en la estrategia digital de Inés Matte Urrejola.

Javier Méndez

Remezón en la TV: Querida periodista se va de Canal 13 para sumarse a señal rival

Se viene un nuevo cambio en la televisión. Esta semana se informó que una conocida periodista dejará Canal 13 para sumarse a las filas de Chilevisión en Machasa.

Todo se trata de Pía Pérez, quien es conductora del react del reality Mundo Opuestos y también es parte del programa web No hables con las rubias.

Según El Filtrador, la noticia fue confirmada a su círculo íntimo mientras se celebraba su cumpleaños. Este viernes 23 de enero sería su último día en el recinto de Inés Matte Urrejola.

Pérez también fue parte de las reacciones digitales de producciones como Tierra Brava, ¿Ganar o Servir? y el verano pasado se sumó a El Fenómeno, el espacio playero liderado por José Miguel Viñuela.

El medio citado la señaló como “un refuerzo de lujo para Machasa”, donde debutará el próximo lunes 26 de enero.

Por el momento no se conoce su nuevo rol en el canal que la reclutó.

“Te extrañaremos mucho”, le escribió una compañera de señal.

