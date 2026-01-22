Meteorólogo de Chilevisión se quiebra en vivo: reveló doloroso episodio en medio de incendios forestales

Esta semana el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez no pudo ocultar su emoción en medio de la cobertura de los incendios forestales en el sur de Chile.

“Hay varios puntos que todavía están activos en estos momentos”, partió el profesional al hacer un balance de la catástrofe en el territorio nacional.

Ahí, mientras hablaba de la llegada de vientos y del aumento de las temperaturas para la jornada, no pudo evitar quebrarse.

“Oye, me emociona... tengo una amiga a la que se le quemó la casa”, dijo a los conductores. “Y desgraciadamente están pidiendo ayuda”, sumó.

“Discúlpenme la emoción, yo sé que estamos cortos y no todos podemos ayudar de la forma en que quisiéramos”, siguió.

“Lo que más necesitan ahora es poder tener baños porque les quedan muy lejos (...) así que por favor, este un llamado desde muy adentro del corazón", explicó.

“Cambiemos de tema porque me duele”, solicitó Sáez, mencionando los puntos a tener en cuenta: sectores en Penco, Lirquén y Punta de Parra.

“Vamos a estar informando por las redes sociales”, sumó @edutvt, quien aseguró que aún falta ayuda para las familias que resultaron damnificadas.