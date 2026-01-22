;

Meteorólogo de Chilevisión se quiebra en vivo: reveló doloroso episodio en medio de incendios forestales

“Cambiemos de tema porque me duele”, dijo Eduardo Sáez mientras entregaba un pronóstico del tiempo para las zonas afectadas.

Javier Méndez

Meteorólogo de Chilevisión se quiebra en vivo: reveló doloroso episodio en medio de incendios forestales

Esta semana el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez no pudo ocultar su emoción en medio de la cobertura de los incendios forestales en el sur de Chile.

“Hay varios puntos que todavía están activos en estos momentos”, partió el profesional al hacer un balance de la catástrofe en el territorio nacional.

Ahí, mientras hablaba de la llegada de vientos y del aumento de las temperaturas para la jornada, no pudo evitar quebrarse.

“Oye, me emociona... tengo una amiga a la que se le quemó la casa”, dijo a los conductores. “Y desgraciadamente están pidiendo ayuda”, sumó.

Revisa también:

ADN

“Discúlpenme la emoción, yo sé que estamos cortos y no todos podemos ayudar de la forma en que quisiéramos”, siguió.

Lo que más necesitan ahora es poder tener baños porque les quedan muy lejos (...) así que por favor, este un llamado desde muy adentro del corazón", explicó.

“Cambiemos de tema porque me duele”, solicitó Sáez, mencionando los puntos a tener en cuenta: sectores en Penco, Lirquén y Punta de Parra.

“Vamos a estar informando por las redes sociales”, sumó @edutvt, quien aseguró que aún falta ayuda para las familias que resultaron damnificadas.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad