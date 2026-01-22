;

Gary Medel buscará saldar la mayor cuenta pendiente de su carrera en la final de la Supercopa con la UC

El “Pitbull” es una leyenda del fútbol chileno, pero nunca ha ganado un título a nivel de clubes.

Este domingo 25 de enero, el fútbol chileno entregará su primer trofeo del año, con la Supercopa 2025 que disputarán Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Si bien para ambos clubes será importante sumar una nueva copa a sus vitrinas, hay un jugador histórico que afrontará esta final con un deseo especial de ganar.

Se trata de Gary Medel, una leyenda del fútbol chileno que, increíblemente, nunca ha dado la vuelta olímpica a nivel de clubes.

El “Pitbull” ha defendido la camiseta de importantes equipos a lo largo de su carrera, como la propia UC, Boca Juniors, Inter de Milán, Sevilla, Beşiktaş o Vasco da Gama, donde siempre fue una pieza clave e incluso capitán, pero sin lograr consagrarse campeón.

Eso sí, a nivel de selecciones la historia es distinta, ya que Medel fue parte fundamental de la Generación Dorada de La Roja que conquistó las Copas América de 2015 y 2016.

Ahora, de regreso en Universidad Católica, el club de sus amores, el volante defensivo buscará romper esa sequía, en una final que además podría significar el primer título para los cruzados desde el Campeonato Nacional obtenido en 2021.

