Coquimbo Unido inició oficialmente la temporada 2026 con un ajustado triunfo. Este miércoles, el vigente campeón del fútbol chileno no dejó espacio para sorpresas y venció por 3-2 a Deportes Limache para instalarse en la final de la Supercopa.

El partido arrancó favorable para el equipo de Hernán Caputto, que se adelantó rápidamente con el gol de Francisco Salinas (8′). El lateral conectó un cabezazo tras un tiro de esquina y puso el 1-0 para los “Piratas” en el Estadio Sausalito.

Sin embargo, Jean Meneses (20′) se encargó de igualar las acciones con un golazo desde fuera del área. El ex Vasco da Gama aprovechó un rebote luego de un centro de Joaquín Montecinos y sacó un zurdazo de media distancia que dejó sin opciones al arquero Diego Sánchez, estableciendo el 1-1.

En el complemento, Daniel Castro cayó en el área de Coquimbo tras una infracción de Matías Fracchia y el árbitro Mathias Riquelme no dudó en cobrar penal. Desde los doce pasos, el propio “Popin” se encargó de patear y envió el balón al fondo de las redes para poner el 2-1 en Viña del Mar.

Pero la alegría de Limache duró apenas unos minutos. Un insólito error del arquero Matías Borquez cambió radicalmente el rumbo del partido: al intentar despejar con los pies, el golero de 27 años no vio a Guido Vadalá y terminó enviando la pelota directo al cuerpo del volante pirata, que no desperdició y estableció el 2-2 en los 72′.

Finalmente, Coquimbo Unido aprovechó un penal en los últimos minutos que Lucas Pratto cambió por gol en los 85′, abrochando así su clasificación a la gran final de la Supercopa 2026, instancia en la que deberá medirse ante Universidad Católica, que venció ayer martes a Huachipato.

La definición del primer título de la temporada se disputará este domingo 25 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito.

