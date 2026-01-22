;

“Me dieron un combo en la cara”: alcalde de Penco denuncia agresión mientras despejaba accesos en zona afectada por incendios

El jefe comunal acusa que vehículos ajenos colapsan las vías, retrasan la ayuda a damnificados y evidencia falta de control pese al estado de excepción.

Martín Neut

Alcalde de Penco, Rodrigo Vera

Alcalde de Penco, Rodrigo Vera / Amaro Tapia

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, denunció haber sido agredido mientras participaba en labores de despeje de accesos en sectores afectados por los incendios forestales que golpean a la región, en medio de las dificultades para hacer llegar ayuda a los damnificados.

Según relató el jefe comunal, el municipio se encuentra desplegado entregando canastas familiares, colchones y artículos de primera necesidad, pero el colapso de las vías ha dificultado el ingreso de los equipos de emergencia.

Salí a las 8 de la mañana y me demoré tres horas en llegar. Hay gente que no vive acá, que viene a sacar fotos o a mirar”, afirmó al Canal 9 del Biobío.

“Me dieron un combo en la cara”

Vera aseguró que la agresión ocurrió cuando intentaba liberar una calle bloqueada por una camioneta. “Me dieron un combo en la cara por decirle a un señor que sacara su camioneta. No estaba ayudando, estaba estorbando”, sostuvo, apuntando a la presencia de personas ajenas a la zona afectada.

El alcalde también cuestionó la falta de control en los accesos, pese al estado de excepción vigente.

“No hay militares en los accesos, no se controla quién entra y quién no, y eso hace que las calles se llenen de vehículos y se atrase todo el proceso”, advirtió, recalcando que la situación genera “mucha impotencia” ante la urgencia de familias que “lo perdieron todo”.

