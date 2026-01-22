Habría sido succionado: Essbio informa grave accidente en estanque de agua potable y reporta a trabajador desaparecido en Tomé

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un grave accidente laboral mantiene en alerta a la comuna de Tomé. La sanitaria Essbio confirmó que un trabajador contratista se encuentra desaparecido tras un incidente ocurrido durante labores de mantención en un estanque de agua potable ubicado en el sector Cerro Estanque.

Según informó la empresa, el hecho se registró la tarde de este miércoles, cuando un técnico especializado en trabajos sumergidos, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, sufrió un accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento al interior de la infraestructura sanitaria.

De manera preliminar, se indicó que el trabajador habría sido succionado por los ductos del sistema.

“Se activaron protocolos de emergencia”

A través de un comunicado, Essbio señaló que “con pesar” informa sobre el accidente y que, tras ocurrido el hecho, “la empresa activó sus protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades correspondientes”.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia y facilitar las labores de búsqueda e investigación, la sanitaria decidió interrumpir el suministro de agua potable en la comuna. Al respecto, la compañía explicó que “se ha procedido a un corte de agua potable por fuerza mayor para la comuna de Tomé”.

En paralelo, se desarrollan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el trabajador continúa desaparecido.