;

Habría sido succionado: Essbio informa grave accidente en estanque de agua potable y reporta a trabajador desaparecido en Tomé

El hecho ocurrió durante labores técnicas en el Cerro Estanque. La empresa activó protocolos, dio aviso a autoridades y suspendió el servicio.

Martín Neut

Nicolás Medina

Essbio confirma accidente en estanque de Tomé

Essbio confirma accidente en estanque de Tomé

01:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un grave accidente laboral mantiene en alerta a la comuna de Tomé. La sanitaria Essbio confirmó que un trabajador contratista se encuentra desaparecido tras un incidente ocurrido durante labores de mantención en un estanque de agua potable ubicado en el sector Cerro Estanque.

Según informó la empresa, el hecho se registró la tarde de este miércoles, cuando un técnico especializado en trabajos sumergidos, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, sufrió un accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento al interior de la infraestructura sanitaria.

Revisa también:

ADN

De manera preliminar, se indicó que el trabajador habría sido succionado por los ductos del sistema.

“Se activaron protocolos de emergencia”

A través de un comunicado, Essbio señaló que “con pesar” informa sobre el accidente y que, tras ocurrido el hecho, “la empresa activó sus protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades correspondientes”.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia y facilitar las labores de búsqueda e investigación, la sanitaria decidió interrumpir el suministro de agua potable en la comuna. Al respecto, la compañía explicó que “se ha procedido a un corte de agua potable por fuerza mayor para la comuna de Tomé”.

En paralelo, se desarrollan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el trabajador continúa desaparecido.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad