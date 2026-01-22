Incendios forestales en Ñuble y Biobío: las acciones legales que deben conocer los damnificados

20 de enero de 2026/PUNTA DE PARRA Un hombre es visto usando una bandera chilena en la localidad de Punta de Parra, la que fue devastada por los incendios forestales que se registraron el pasado fin de semana en el lugar. FOTO: RODRIGO FUICA/AGENCIAUNO / Rodrigo Fuica

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío: mantienen a miles de personas enfrentando no solo graves pérdidas materiales, sino también una alta incertidumbre sobre los trámites legales que deben iniciar tras la emergencia.

Qué hacer si perdí mi cédula de identidad, cómo activar el seguro contra incendios o si las entidades financieras otorgarán facilidades para el pago de créditos, figuran entre las dudas más frecuentes en zonas afectadas.

Mario Espinosa Valderrama, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, señaló que en este tipo de catástrofes es habitual que se desplieguen oficinas móviles de servicios públicos para apoyar a las familias con trámites básicos, como la reposición de la cédula de identidad y certificados necesarios para gestiones posteriores.

En paralelo, advirtió que “ninguna institución pública ni instituciones financieras le va a pedir hacer clic en un enlace que le envíe por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp”, ante denuncias de estafas que se hacen pasar por funcionarios para supuestamente facilitar el acceso a beneficios, y que en realidad buscan obtener datos personales o vulnerar cuentas.

En el caso de viviendas que cuentan con un crédito hipotecario vigente, el seguro de incendio es obligatorio por ley. Esto permite a las personas afectadas iniciar un proceso de denuncia del siniestro para la evaluación de daños y una eventual indemnización o apoyo a la reconstrucción, dependiendo de las condiciones de la póliza contratada.

Obligaciones financieras

Las catástrofes como los incendios forestales no eliminan automáticamente las deudas, ni las obligaciones financieras vigentes. Sin embargo, en este contexto pueden abrirse espacios de flexibilidad que parten con “la disposición de tu acreedor al darte facilidades y reajustar las condiciones originales que estaban pactadas (...) Dependerá de cada caso particular y cada banco”, aclara el director legal de Grupo Defensa.

En paralelo a la emergencia, se desarrollan investigaciones para determinar el origen de los incendios y establecer eventuales responsabilidades. En ese escenario, las personas damnificadas pueden ejercer acciones civiles para solicitar indemnización de perjuicios, siempre que se logre acreditar el daño sufrido.

“Es perfectamente posible demandar civilmente a los eventuales responsables de los incendios, pero se debe acreditar la responsabilidad. La indemnización de perjuicios exige que exista un daño y que ese daño sea atribuible a una conducta dolosa o culpable”, explica Patricio Meza Godoy, abogado y socio de GrupoDefensa.cl.