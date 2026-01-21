“Estoy súper molesta...”: Naya Fácil protagonizó discusión en directo con alcalde de Penco tras los incendios

Naya Fácil ha sido una de las influencers que se ha acercado hasta las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile.

La influencer ha coordinado la entrega de una serie de donaciones a los damnificados por la catástrofe que ha dejado más de 7.000 personas sin su hogar y un total de 20 fallecidos.

Durante la tarde del miércoles 21 de enero, la creadora de contenido regresó hasta Lirquén y Penco para hacer la entrega de baños químicos.

Cuando se disponía a subir un cerro de esta última localidad se encontró con un problema: los caminos estaban bloqueados.

“Yo estoy súper molesta. Necesito decir algo. Acá acaba de llegar Boric y Kast y bloquearon los accesos”, le comentó al programa Hay Que Decirlo, de Canal 13.

“Yo ando del primer día entregando ayuda. Los políticos andan de camisita blanca y solo porque andan Boric y Kast salieron todos los del municipio”, reclamó la creadora de contenido.

La discusión que mantuvo con el alcalde de Penco

Mientras Naya Fácil hacía sus descargos ante la cámara de Canal 13, llegó hasta el lugar el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, para conversar con la creadora de contenidos.

“Me acaba de echar de allá arriba”, le indicó Naya una vez se acercó el jefe comunal.

Vera le contestó “lo único que le pedí, con respeto, fue que se corriera un poquito para atrás” con la intención de que otros camiones que se encontraban ahí pudieran pasar.

A pesar de que la situación se solucionó, la influencer continuó molesta. “Yo ayudo, pero que el municipio también ayude (...) Estaba sentado el alcalde, mientras nosotros nos andábamos movilizando. Saquen sus conclusiones”, cerró.