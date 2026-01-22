;

Camila Vallejo confirma reunión con Mara Sedini y adelanta traspaso en Segegob: “Es una tarea hermosa, pero también bien ingrata”

La ministra vocera señaló que Interior coordinará el encuentro, proyectado para febrero, y afirmó que entregará experiencia y herramientas a la futura titular del ministerio.

Martín Neut

Camila Vallejo

Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que se está coordinando una reunión con la futura titular de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, con el objetivo de realizar el traspaso administrativo y político del ministerio, en el marco del cambio de gabinete.

En conversación con 24 Horas, Vallejo explicó que aún no ha podido comunicarse directamente con Sedini, aunque señaló que el proceso ya está siendo organizado desde el Ministerio del Interior.

Revisa también:

ADN

No me he podido comunicar todavía con ella, pero el ministro del Interior está coordinando, obviamente, toda la agenda para que podamos tener nuestras reuniones bilaterales”, indicó, proyectando que el encuentro se concrete durante febrero.

“Espero reunirme con ella”

La vocera de Gobierno sostuvo que su intención es recibir a la futura ministra junto a su equipo en la oficina de la Segegob para compartir la experiencia de la actual administración.

“Espero reunirme con ella, contarle todo el trabajo que hicimos y hacer un adecuado traspaso administrativo, como corresponde”, afirmó, recalcando que se trata de una instrucción directa del Presidente.

Asimismo, Vallejo le deseó éxito en el cargo y advirtió sobre las exigencias del rol. “Es una tarea hermosa, pero también bien ingrata”, señaló.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad