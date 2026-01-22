Camila Vallejo confirma reunión con Mara Sedini y adelanta traspaso en Segegob: “Es una tarea hermosa, pero también bien ingrata”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que se está coordinando una reunión con la futura titular de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, con el objetivo de realizar el traspaso administrativo y político del ministerio, en el marco del cambio de gabinete.

En conversación con 24 Horas, Vallejo explicó que aún no ha podido comunicarse directamente con Sedini, aunque señaló que el proceso ya está siendo organizado desde el Ministerio del Interior.

“No me he podido comunicar todavía con ella, pero el ministro del Interior está coordinando, obviamente, toda la agenda para que podamos tener nuestras reuniones bilaterales”, indicó, proyectando que el encuentro se concrete durante febrero.

“Espero reunirme con ella”

La vocera de Gobierno sostuvo que su intención es recibir a la futura ministra junto a su equipo en la oficina de la Segegob para compartir la experiencia de la actual administración.

“Espero reunirme con ella, contarle todo el trabajo que hicimos y hacer un adecuado traspaso administrativo, como corresponde”, afirmó, recalcando que se trata de una instrucción directa del Presidente.

Asimismo, Vallejo le deseó éxito en el cargo y advirtió sobre las exigencias del rol. “Es una tarea hermosa, pero también bien ingrata”, señaló.