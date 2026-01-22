Autoridades entregan nuevo balance de incendios en Biobío, Ñuble y Araucanía: 17 fallecidos identificados y 18 siniestros aún en combate

Las autoridades entregaron un nuevo balance de los incendios que afectan a Biobío, Ñuble y Araucanía, todo en dependencias del Senapred. Según el ministro Álvaro Elizalde, “la jornada ha sido compleja, pero menos difícil que días anteriores”.

La cifra de fallecidos se mantiene en 21 personas, de las cuales 17 han sido identificadas, y se registran 2.098 viviendas afectadas, principalmente en Biobío. Elizalde informó que 18 incendios continúan en combate y que se ha declarado duelo nacional para los días 22 y 23 de enero.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que se ha iniciado la instalación de viviendas de emergencia y se evalúan daños para la reconstrucción. Destacó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y señaló que el bono de recuperación, de $750 mil a $1,5 millones, comenzará a pagarse el 24 de enero a los 2.205 hogares registrados.

Un detenido por presunta autoría de incendios

En seguridad, se reportan 14 detenidos relacionados con incendios, algunos por dolo y otros por negligencia.

Entre ellos, un sujeto en Punta de Parra con material para generar incendios y el presunto autor del siniestro en Buen Retiro. Elizalde recordó que las sanciones por delito de incendio pueden alcanzar “hasta 20 años de prisión” y reiteró que “no existe autorización para ninguna quema desde Atacama al sur”.

La ayuda internacional incluye 145 brigadistas de México, y se esperan 31 de Uruguay y 80 de Colombia en los próximos días.

Las autoridades enfatizaron que la ciudadanía debe no ingresar a los sectores afectados, y se mantiene coordinación para asegurar acceso a agua potable tras el accidente de un trabajador de Essbio.