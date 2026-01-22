;

Detienen a hombre por su presunta participación en foco Trinitarias del mega incendio en Biobío y Ñuble

Investigación científica permitió atribuir hechos a adulto, quien enfrentará cargos graves tras catástrofe con víctimas fatales y extensos daños territoriales.

Martín Neut

Nicolás Medina

Detención a supuesto implicado en incendio forestal de Trinitarias

Detención a supuesto implicado en incendio forestal de Trinitarias

03:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la detención de un hombre de 39 años, por su presunta participación en el foco Trinitarias, identificado como el origen principal del mega incendio que ha afectado a la región del Biobío y que se extendió hasta Ñuble.

La fiscal regional, Marcela Cartagena, informó que la detención es resultado de un “silencioso trabajo científico” iniciado hace cuatro días, liderado por el fiscal de Concepción, Jorge Lorca, junto a peritos de la Bicrim central y otras unidades especializadas de la PDI.

Según detalló la persecutora, la investigación permitió establecer la participación del imputado en el incendio que derivó en la muerte de 20 personas en la región. “Este trabajo nos permitió solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tendría participación en el incendio”, señaló Cartagena.

El sujeto será formalizado este viernes, instancia en la que el Ministerio Público le imputará, entre otros delitos, su eventual responsabilidad en los homicidios vinculados a las víctimas fatales que dejó la emergencia.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad