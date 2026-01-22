Detienen a hombre por su presunta participación en foco Trinitarias del mega incendio en Biobío y Ñuble

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la detención de un hombre de 39 años, por su presunta participación en el foco Trinitarias, identificado como el origen principal del mega incendio que ha afectado a la región del Biobío y que se extendió hasta Ñuble.

La fiscal regional, Marcela Cartagena, informó que la detención es resultado de un “silencioso trabajo científico” iniciado hace cuatro días, liderado por el fiscal de Concepción, Jorge Lorca, junto a peritos de la Bicrim central y otras unidades especializadas de la PDI.

Según detalló la persecutora, la investigación permitió establecer la participación del imputado en el incendio que derivó en la muerte de 20 personas en la región. “Este trabajo nos permitió solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tendría participación en el incendio”, señaló Cartagena.

El sujeto será formalizado este viernes, instancia en la que el Ministerio Público le imputará, entre otros delitos, su eventual responsabilidad en los homicidios vinculados a las víctimas fatales que dejó la emergencia.