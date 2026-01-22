Carabinera en servicio activo es detenida por liderar banda que robó a Brinks en Rancagua

La Subsecretaría de Prevención del Delito confirmó la detención de una funcionaria de Carabineros en servicio activo, líder de la banda de expolicías que participó en el robo millonario a la sucursal Brinks de Rancagua, ocurrido el 16 de agosto de 2024.

Sobre la detención, la subsecretaria Carolina Leitao señaló: “Confirmar la detención de esta funcionaria de carabineros, que fue detenida en el día de hoy, en el marco de una investigación que se está desarrollando por el robo de una sucursal Brinks, el año 2024, en agosto”.

Respecto a los detalles del caso, Leitao aclaró que “no se pueden dar detalles de aquella, y los detalles de la detención y los elementos que la configuran se entregarán en el control de detención que se va a realizar el día de mañana”.

La autoridad agregó que “es una investigación que ha sido exitosa, y por lo tanto, esperamos que mañana se entreguen los antecedentes correspondientes”, enfatizando que será el tribunal el que entregue los detalles oficiales del procedimiento.

En esa instancia, la funcionaria será formalizada ante el tribunal por su presunta participación en el robo.