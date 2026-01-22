Informe alertó de “polvorín” en el Gran Concepción meses antes de la tragedia / RAUL BRAVO

Un informe técnico advirtió con casi un año de anticipación sobre el alto riesgo de una catástrofe en Concepción debido a la acumulación de residuos forestales, escenario que hoy vuelve a generar cuestionamientos tras los devastadores incendios.

El documento, elaborado por la Corporación Chilena de la Madera (Corma), alertaba sobre la presencia de al menos 4.000 hectáreas de material combustible, calificando la situación como una verdadera “bomba de tiempo” ante la llegada del verano.

La advertencia apuntaba a la posibilidad de consecuencias fatales si no se aplicaban medidas preventivas urgentes.

Entre las recomendaciones figuraba la quema controlada de los residuos durante el invierno, estrategia que no se concretó debido a restricciones normativas vinculadas al plan de descontaminación atmosférica del Gran Concepción.

Desde el mundo forestal aseguran que no existieron autorizaciones ni plazos adecuados, mientras que las autoridades sostienen que actuaron conforme a la normativa vigente y que se evaluaron otras alternativas.

El cruce de versiones ha abierto un debate sobre la falta de voluntad política y coordinación institucional para anticiparse a un desastre anunciado. Especialistas advierten que la tragedia pone en evidencia falencias estructurales en la gestión del riesgo.

La polémica se instala además en un contexto de creciente vulnerabilidad climática, donde Chile enfrenta incendios severos en verano y lluvias extremas en invierno, afectando de manera recurrente a las comunidades más expuestas.

Mientras avanzan las labores de emergencia y reconstrucción, el llamado apunta a superar la lógica reactiva y avanzar hacia políticas preventivas concretas, que permitan evitar que tragedias como esta se repitan en las próximas temporadas.