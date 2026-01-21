;

Nuevo balance de incendios en región del Biobío y Ñuble: asciende a 21 los muertos y más de 20 mil damnificados

Autoridades reportan 817 viviendas destruidas, 21 siniestros activos y medidas de apoyo como bonos, remoción de escombros y asistencia agrícola.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Balance de los incendios forestales en región del Biobío y del Ñuble

Tras la reunión del Cogrid en Senapred, las autoridades entregaron un balance actualizado de los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble.

Según el ministro Álvaro Elizalde, el número de fallecidos ascendió a 21, 544 personas albergadas en 14 refugios, 20.278 damnificados y 817 viviendas destruidas.

ADN

“Tenemos aún 21 incendios en combate y se ha transportado más de 330 toneladas de ayuda”, agregó el secretario de Estado, destacando además que 93 aeronaves trabajan en las zonas más críticas.

El subsecretario Luis Cordero informó que se han producido 11 detenciones, 4 por delitos de incendio y 7 por infracción al toque de queda, incluyendo un caso de homicidio frustrado a carabinera.

41.150 hectáreas consumidas en total

Elizalde también precisó que la temporada de incendios ha afectado 41.150 hectáreas, y recordó la prohibición del uso de drones sobre las zonas de fuego.

Las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía mantienen alerta roja, mientras se controlan nuevos focos en Temuco, Nueva Imperial, Pinto y Carmen.

En paralelo, se han activado medidas de apoyo para los damnificados, incluyendo el bono de recuperación, la remoción de escombros y ayudas para la actividad agrícola y apícola, con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas.

