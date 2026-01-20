“Cero interés”: Vecchio recibe un portazo de San Lorenzo tras ofrecerse al club aún perteneciendo a Unión Española
ADN Deportes conversó con Ulises Morales, dirigente del “Ciclón”, quien confirmó que el volante argentino no está en los planes de la institución.
Las relaciones entre Emiliano Vecchio y Unión Española vuelven a sumar un episodio de conflicto, ahora a solo semanas de que ambas partes señalaran haber superado sus problemas.
El volante argentino no se ha presentado a los últimos entrenamientos debido a malentendidos con su contrato y, desde el cuadro de Independencia, ya evalúan rescindir su vínculo por ausencia injustificada.
Ante esta posibilidad de quedarse sin club, el ex Colo Colo comenzó a ofrecerse en San Lorenzo de Almagro a través de medios partidarios, señalando que incluso jugaría por poco dinero con tal de defender la camiseta de ese club.
Frente a esta situación, ADN Deportes se puso en contacto con Ulises Morales, integrante de la dirigencia del “Ciclón”, quien confirmó que esta opción está bastante alejada de la realidad.
“Por ahora no hay nada más que un rumor periodístico. Cero interés”, señaló el directivo a este medio sobre la posibilidad de contratar a Emiliano Vecchio.
Hasta ahora, el futbolista de 37 años sigue perteneciendo a Unión Española, aunque en el corto plazo podría regresar a Argentina y dar por finalizada su etapa en el cuadro hispano.
