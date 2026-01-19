Pareja de Vecchio estalla contra Unión Española: denuncia que el club “abandonó” al jugador

Virginia Tissera, pareja de Emiliano Vecchio, disparó con todo contra Unión Española por la situación que atraviesa el volante argentino, quien volvió a Chile para defender a los “hispanos” en la Primera B este 2026.

En una reciente entrevista, Tissera reveló que Unión le prometió a Vecchio un hogar, un vehículo y un colegio para sus hijos. Sin embargo, la empresaria argentina aseguró que el club no ha cumplido con su palabra. Incluso, denunció que el jugador está “abandonado”.

“Llegamos a Chile el 1 de enero, a un Airbnb, a las una de la mañana, y nos pasó algo de terror: no habíamos avisado al banco que íbamos y teníamos todas las tarjetas bloqueadas. Como era primero de enero, no pudimos pedir ni agua, estaba todo cerrado. Unión no nos dejó ni una botella de bebida en el Airbnb”, partió relatando la pareja de Vecchio en diálogo con AS.

“Emiliano le pidió al club si le podían pagar el sueldo, pero no lo hicieron. La cuestión es que después nos pusimos a buscar casa, para supuestamente llevar a nuestros chicos, algo que siempre debe hacer el club. Imagínate que no tenemos ni RUT... Después nos enteramos que el club había arrendado el Airbnb por solo cinco días”, comentó.

“Emiliano llamó a un periodista de Unión, que se ve que lo estima, y le hizo el favor de transferir para el Airbnb. Y ahí yo le pasé al chico dinero en efectivo, que unos amigos que tengo en Chile me habían facilitado. Sentía que estaba arriba de un barco en medio del mar, un desastre”, reclamó la transandina.

Además, Virginia Tissera contó que Emiliano Vecchio se ha trasladado en Uber para ir a entrenar con Unión Española. “Y todo lo pagamos nosotros. Emiliano todos los días les decía ‘cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato’. Entonces, Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad... Yo tengo una empresa hace 10 años y nunca traté a un empleado como Unión trató a Emiliano. Siento que es abandono de persona, es tremendo”, sostuvo.

“Unión no cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina’. Ahora él está en la casa de mis amigos que te nombraba hace un rato, porque ya no podíamos seguir gastando en ese Airbnb, que le correspondía al club”, añadió.

En la misma línea, agregó: “No entiendo por qué solo pagaron cinco días de Airbnb, si nosotros íbamos a quedarnos. Sabino (Aguad) maltrataba a Emiliano, le decía ‘estás cabrón’. No entiendo por qué lo hicieron ir si le iban a hacer esto”, añadió.

Por último, Tissera reveló que ella volvió a Argentina, mientras que Vecchio se quedó en Chile. “El miércoles le dije ‘Emi, me voy’. Él me dijo ‘yo me quedo, tengo contrato, no me puedo ir’. Espero que, mínimo, le pidan disculpas. Y que le paguen, porque esto es un daño. En Argentina es abandono y se paga”, concluyó.