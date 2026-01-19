Malentendidos contractuales y posible rescisión de contrato: los detalles del nuevo drama entre Vecchio y Unión Española
Según información de ADN Deportes, el volante pasó por alto detalles importantes de su contrato, lo que lo llevó a ausentarse de los entrenamientos y generó una fuerte molestia en la dirigencia hispana.
Las relaciones entre Emiliano Vecchio y Unión Española vuelven a entrar en una fuerte tensión, a apenas semanas del regreso del volante al club.
Tal como te informamos hace unas horas, el argentino no se ha presentado a los entrenamientos del cuadro de Independencia, situación que se repitió este lunes, y que tendría su origen en un malentendido contractual.
Según información de ADN Deportes, el jugador habría firmado un vínculo por un sueldo de 5 millones de pesos, pero sin compromiso de departamento ni vehículo, algo que Vecchio habría pasado por alto.
Además de los puntos antes mencionados, el futbolista también habría asumido que dentro de su contrato contaría con colegio para sus hijos, beneficio que tampoco estaba incluido y del cual no estaba al tanto.
Fueron justamente estos puntos los que expresó Virginia Tissera, pareja de Vecchio, quien en una entrevista ventiló su molestia. “Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad... Yo tengo una empresa hace 10 años y nunca traté a un empleado como Unión trató a Emiliano”, dijo la mujer.
Por el lado de Unión Española, también existe molestia por la situación y, de hecho, si estas ausencias a los entrenamientos se mantienen, se podría plantear la rescisión de su contrato por ausencia injustificada.
“Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”, dijo Gonzalo Villagra, entrenador de los hispanos, luego de que su equipo cayera en un amistoso ante San Luis de Quillota.
