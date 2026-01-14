El Real Madrid atraviesa un momento bastante tenso en su temporada, luego de que Xabi Alonso fuera despedido como entrenador del equipo tras perder la Supercopa ante su clásico rival, el FC Barcelona.

Este miércoles, con Álvaro Arbeloa ya como técnico interino, los “merengues” se enfrentaron al Albacete, de la Segunda División, por la Copa del Rey y volvieron a sufrir otro vergonzoso tropiezo.

El “Rey de Europa” cayó por 3-2 en la última jugada del encuentro, pese a que apenas había igualado el marcador a los 91 minutos. Los goles del Madrid fueron obra de Franco Mastantuono y Gonzalo García, mientras que Javi Villar y un doblete de Jefte sellaron el milagro del equipo del ascenso español.

🚨🇪🇸 ALBACETE HAVE KNOCKED OUT REAL MADRID OF THE COPA DEL REY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THEY HAVE WON IT IN THE 94TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Albacete 3-2 Real Madrid.pic.twitter.com/iGQSxXrMma — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 14, 2026

Una imagen lamentable en la previa

Antes de que arrancara el encuentro, en las afueras del Estadio Carlos Belmonte, cientos de hinchas del Albacete se reunieron para cantar en contra de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, a quien le dedicaron fuertes cánticos racistas.

“Vinicius, eres un mono”, gritaron los barristas en contra del atacante brasileño, en una imagen que lamentablemente se ha repetido en distintas ocasiones contra el futbolista.