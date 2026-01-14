;

VIDEOS. Nuevo papelón del Real Madrid: es eliminado de la Copa del Rey por equipo de Segunda División

El cuadro “merengue” no levanta cabeza tras perder la Supercopa ante el Barcelona.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

El Real Madrid atraviesa un momento bastante tenso en su temporada, luego de que Xabi Alonso fuera despedido como entrenador del equipo tras perder la Supercopa ante su clásico rival, el FC Barcelona.

Este miércoles, con Álvaro Arbeloa ya como técnico interino, los “merengues” se enfrentaron al Albacete, de la Segunda División, por la Copa del Rey y volvieron a sufrir otro vergonzoso tropiezo.

El “Rey de Europa” cayó por 3-2 en la última jugada del encuentro, pese a que apenas había igualado el marcador a los 91 minutos. Los goles del Madrid fueron obra de Franco Mastantuono y Gonzalo García, mientras que Javi Villar y un doblete de Jefte sellaron el milagro del equipo del ascenso español.

Revisa también:

ADN

Una imagen lamentable en la previa

Antes de que arrancara el encuentro, en las afueras del Estadio Carlos Belmonte, cientos de hinchas del Albacete se reunieron para cantar en contra de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, a quien le dedicaron fuertes cánticos racistas.

Vinicius, eres un mono”, gritaron los barristas en contra del atacante brasileño, en una imagen que lamentablemente se ha repetido en distintas ocasiones contra el futbolista.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad