“Tu cara será tu entrada”: Colo Colo oficializa su Registro Facial y presentó los nuevos torniquetes para el Estadio Monumental

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2026 de nuestro querido fútbol chileno y los diferentes equipos siguen afinando detalles para competir de la mejor manera en sus respectivas competencias.

Sin embargo, no todos los preparativos giran únicamente en torno a lo deportivo y lo que ocurre dentro de la cancha como tal. Los directivos también tienen labores que cumplir, ya sea enfocados en el propio plantel o en sus hinchas.

Respecto a este último punto, se pone un foco especial en la experiencia estadio que puedan vivir en cada jornada acompañando al equipo.

Bajo este escenario, desde Colo Colo presentaron de forma oficial una revolucionaria manera de ingreso al Estadio Monumental, implementando tecnología avanzada con biometría.

Desde Blanco y Negro apostarán por un sistema de registro facial obligatorio que vincula entradas a la identidad de cada hincha, acompañado de nuevos torniquetes instalados en los accesos.

Se instalarán 136 torniquetes en todos los sectores del recinto, cada uno con medidas de 2.2 metros de altura por 1.5 de ancho, capaces de procesar hasta 10 personas por minuto.

Los dispositivos llegaron este mismo martes 20 de enero y fueron presentados de forma muy especial por el club a través de redes sociales, con la esperanza de agilizar las entradas, el control y mantener mayor control en cuanto a seguridad.

Así llegaron los nuevos torniquetes al Estadio Monumental



Seguimos avanzando en mejoras para una experiencia más segura y expedita. Recuerda realizar tu Registro Facial 2026 y prepárate para ingresar al Monumental de forma rápida y sin inconvenientes.



Toda la información

Proceso de inscripción

Con este nuevo paso que llega a modernizar ‘La Ruca’, desde Colo Colo ya abrieron el Registro Facial para sus hinchas, un sistema obligatorio para la compra y habilitación de uso de entradas.

Las personas deben realizar su inscripción para el Acceso en el sitio web único habilitado (AQUÍ). Se trata de un trámite gratuito que debe realizarse de manera previa para poder realizar compras en en Eleven Tickets.

Desde la institución sintetizan esta nueva etapa en un mensaje muy simple: “Tu cara será tu entrada”, destacando la importancia de realizar este proceso.

A continuación te contamos cómo enrolarse en el Registro Facial de Colo Colo:

Ingresa a la plataforma oficial. Crear una cuenta. Iniciar sesión. Realiza el registro facial. Registro validado.