La situación en el Real Madrid no es fácil. Los resultados no acompañan desde hace un tiempo para la exigente vara del club más grande a nivel mundial y todo se agudizó tras la salida de Xabi Alonso.

Dentro del camarín el escenario tampoco es el mejor y la tensión ha traspasado la interna, quedando todo expuesto a la opinión pública y hay controversia en torno a los principales nombres, con Vinícius Júnior como uno de los grandes apuntado.

Bajo este contexto, había una atención especial y un ambiente muy particular para el partido de este sábado contra el Levante en el Santiago Bernabéu por LaLiga.

Previo al pitazo inicial, en el túnel de camino a la cancha se vivió un episodio lamentable con el brasileño, quien se vio claramente afectado por la manifestación de los hinchas presentes.

Al momento de anunciar a los jugadores de la escuadra merengue, el público expresó su descontento con la mayoría de ellos, pero fue especialmente duros con sus pifias en el momento que nombraron al número 7.

‼️🏟️ HA HABLADO EL SANTIAGO BERNABÉU



❌ SONORA PITADA a Vinicius, Bellingham, Valverde, Camavinga y Dean Huijsen



✅ APLAUSOS a Gonzálo García, Asencio, Courtois o Mbappé



🟰 INDIFERENCIA a Arbeloa



📽️ @ignacio_marcano pic.twitter.com/2Ic8M0EOMN — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 17, 2026

El hecho fue tan agobiante que logró descolocar a ‘Vini’, tal como se pudo ver en algunos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales en los que se aprecia al futbolista muy afectado, casi (o incluso presuntamente) hasta las lágrimas.

Sentado en las escaleras, con las manos en el rostro y descolocado, tratando de asimilar lo que ocurría, recibía el apoyo por parte del cuerpo técnico y algunos compañeros como Kylian Mbappé.

Hay que recordar que este episodio llega como un punto de alta tensión en medio de todo el conflicto que rodea a Los Blancos, demostrando que ni sus figuras más importantes de los últimos años se salvan de este duro momento.

🇧🇷💔 Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.



Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 17, 2026

Lo peor es que el episodio no terminó ahí. Teniendo en cuenta que Vinícius Júnior no fue el único al que reprocharon en el estadio, el ambiente fue evolucionando con el correr de los minutos.

Además del atacante brasileño, Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Dean Huijsen fueron algunos de los que más reprobaron en el Bernabéu.

Asimismo, se reconoció con aplausos a Gonzálo García, Raúl Asencio y Mbappé, mostrando indiferencia con algunos otros nombres, incluyendo al de Álvaro Arbeloa, hoy en la banca.

Respecto a los silbidos, continuaron al inicio del partido. Y si bien fueron calmándose con el pasar de los primeros minutos, con Vinicius no fue así y caían pifias cada vez que recibía el balón, tal como ocurría jugando de visitante.

Una vez finalizado el partido, con victoria para el Real Madrid por 2-0 ante el Levante (con goles de Mbappé y Asencio), Vini fue el primer jugador en abandonar el terreno de juego, partiendo directo a camarines sin despedirse de la hinchada junto a sus compañeros.

😱 ¡IMPRESIONANTE LLUVIA DE SILBIDOS PARA LOS JUGADORES DEL REAL MADRID EN EL SANTIAGO BERNABÉU!



❌ Los hinchas merengues hicieron sentir su descontento durante el triunfo por 2-0 frente a Levante en la fecha 20 de #LaLiga pic.twitter.com/fAJMO20ozB — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026