Huachipato y la UC se ven las caras por la Supercopa 2026

Huachipato y Universidad Católica disputarán este martes la primera semifinal por la Supercopa 2026, competición que dará inicio a la nueva temporada del fútbol chileno.

El cuadro acerero juega este certamen por ser el vigente campeón de la Copa Chile. En tanto, la UC está participando por haber terminado segunda en la tabla del Campeonato Nacional 2025.

Deportes Limache (subcampeón de la Copa Chile 2025) y Coquimbo Unido (campeón del torneo local) disputarán la otra llave de semifinales de esta competición que se desarrollará en Viña del Mar.

¿A qué hora y dónde ver el duelo entre Huachipato y la UC por la Supercopa 2026?

Huachipato y Universidad Católica se medirán este martes 20 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En TV, el partido entre acereros y cruzados se podrá ver por las pantallas de TNT Sports Premium.

Además, este duelo contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes a través de sus plataformas en YouTube y Facebook.

Martes 20 de enero

EN VIVO | Universidad Católica 0-0 Huachipato | Estadio Sausalito, Viña del Mar

Goles: