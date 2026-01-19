;

EN VIVO. No se hacen daño en Viña: Huachipato y la UC empatan sin goles por las semis de la Supercopa 2026

Acereros y cruzados disputan este martes la primer encuentro del certamen. Transmite ADN Deportes.

Daniel Ramírez

Huachipato y la UC se ven las caras por la Supercopa 2026

Huachipato y la UC se ven las caras por la Supercopa 2026

Huachipato y Universidad Católica disputarán este martes la primera semifinal por la Supercopa 2026, competición que dará inicio a la nueva temporada del fútbol chileno.

El cuadro acerero juega este certamen por ser el vigente campeón de la Copa Chile. En tanto, la UC está participando por haber terminado segunda en la tabla del Campeonato Nacional 2025.

Deportes Limache (subcampeón de la Copa Chile 2025) y Coquimbo Unido (campeón del torneo local) disputarán la otra llave de semifinales de esta competición que se desarrollará en Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

¿A qué hora y dónde ver el duelo entre Huachipato y la UC por la Supercopa 2026?

Huachipato y Universidad Católica se medirán este martes 20 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En TV, el partido entre acereros y cruzados se podrá ver por las pantallas de TNT Sports Premium.

Además, este duelo contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes a través de sus plataformas en YouTube y Facebook.

Martes 20 de enero

  • EN VIVO | Universidad Católica 0-0 Huachipato Estadio Sausalito, Viña del Mar

Goles:

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad