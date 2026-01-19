;

VIDEO. El desahogo de Correa tras sus primeros goles con Colo Colo en 2026: “Hay que pelarse el oj... para estar acá”

El atacante argentino aprovechó para expresarse públicamente por las críticas en su contra por su irregular nivel en la temporada pasada.

Carlos Madariaga

Colo Colo cayó ayer domingo ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata, donde Javier Correa fue de lo más destacado en el cuadro albo al anotar los dos tantos del equipo.

“Contento porque se abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo”, aseguró el trasandino en diálogo con ESPN Chile, aprovechando de desahogarse por las críticas hacia su falta de efectividad en la temporada pasada.

“Se habla mucho de mí y me lo tomo con tranquilidad. Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá. Yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa. Estoy tranquilo con lo que estoy haciendo”, dijo sin tapujos Javier Correa, más mesurado al momento de hablar del nivel general de Colo Colo.

“Tenemos que seguir puliendo errores, sistema de juego. Nunca pudimos sostener el empate para afianzarnos, fuimos siempre corriendo de atrás”, reconoció el artillero de 33 años, confiado en la evolución que tendrán como equipo.

“Hicimos una pretemporada bárbara. Sabemos que la verdadera cara se verá el 1 de febrero y apuntamos a eso”, cerró Javier Correa en Uruguay.

