¿Qué pasará con el Mundial 2026? Ataque de EE. UU. a Venezuela reabre debate por sanciones de la FIFA

El máximo ente regulador del fútbol ya ha sido cuestionado por su coherencia en eventos similares y esta vez se apunta a la buena relación de Infantino con Trump.

José Campillay

La jornada de este 3 de enero ha estado marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela que resultó con la detención del dictador Nicolás Maduro.

Se trata de un hecho que sin dudas pasará a la historia de la política internacional, ya que desde hace un tiempo mantenía relaciones tensas y hoy generó reacciones a nivel global desde el primer minuto.

En medio de todo este contexto, surge la interrogante de lo que podría pasar con el deporte, específicamente con el Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA.

De manera concreta, hay un foco especial puesto en el rol de EE. UU., ya que cumple con un rol clave como co-organizador junto a México y Canadá.

El gobierno venezolano denunció ataques a instalaciones civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Y, más allá de las acusaciones políticas o posturas ideológicas que condiciones interpretaciones, la intervención del país norteamericano mediante un bombardeo es un hecho concreto.

Es precisamente esto lo que podría marcar lineamientos para la Fédération Internationale de Football Association, ya que hay antecedentes de un actuar concreto y decisiones claras frente a eventos similares.

Hay que recordar que en febrero de 2022 suspendió a Rusia de competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, impidiéndole participar en el Mundial de Qatar del mismo año, en la Eurocopa 2024 y las eliminatorias al Mundial 2026.

De todas formas, hay un contraste en el que aseguran no existe influencias políticas, donde se utilizó un parámetro diferente para el conflicto entre Israel y Palestina.

Gianni Infantino, presidente del organismo, descartó sanciones a pesar de recibir presiones sociales y políticas de algunos sectores. En su lugar, simplemente hizo un llamado a la paz argumentando que “la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos”.

¿Qué pasará con EE. UU.?

Lo primero a tener en consideración, en cuanto a hechos concretos y reglamentos claros, el artículo 76 del Código Disciplinario de la FIFA faculta al organismo para sancionar atentados graves contra sus fines estatutarios si las federaciones no actúan adecuadamente.

Con esto, tiene la potestad de inhabilitar a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF) debido a lo ocurrido a nivel geopolítico con Venezuela, enmarcándose perfectamente en los libros.

En un escenario supuesto, en el que Infantino tome riendas y actúe en base a legalidades, podría extenderse a la exclusión de torneos o la pérdida de sedes, similar a precedentes ya vistos.

Por el momento, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido en Caracas, ni mucho menos luces de alguna decisión concreta.

De todas formas, considerando la particularmente buena relación que existe entre Gianni Infantino y Donald Trump, además de la importancia que ha tomado Estados Unidos en el mundo del fútbol durante los últimos años, es poco probable que pase algo ejemplar.

Un escenario probable es que se siga un camino similar al de Israel, enfatizando aún más en la paz, sobre todo cuando por parte de la Federación se le entregó un reconocimiento inédito en dicho honor al Presidente estadounidense.

