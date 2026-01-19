El ácido chiste sobre venezolanos que lanzó Felipe Parra en Olmué 2026: “No le podemos permitir eso” / Captura

El comediante Felipe Parra fue uno de los grandes triunfadores del Festival del Huaso de Olmué 2026. El lotino dijo presente en la noche de clausura del evento e incluso contó con el apoyo de José Miguel Viñuela y Raquel Castillo: sí, la mujer de las “cinco mil imitaciones”.

Naturalmente, durante el show sacó a relucir sus mejores personajes: desde el Presidente Gabriel Boric y Junior Playboy, hasta Marcianeke y Julio César Rodríguez.

Así, cuando ya tenía al público del Patagual en el bolsillo, también sacó a escena a Pablo Herrera. “¿No me van a aplaudir los hueones? Hasta para eso son flojos los comunitas”, partió.

Segundos más tarde, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy se sumaron a la rutina, ya que la parodia del músico exigía que alguien lo presentara como correspondía.

“La gente viene acá porque quiere pasarlo bien, quiere ver humor, quiere ver comedia. ¿Se sabe algún chiste?“, le preguntó el exconductor de Mentiras Verdaderas.

“Tengo un chiste, ojalá funcione”, replicó “Herrera” segundos más tarde. “Ustedes, ¿saben la diferencia entre un marihuanero y un venezolano? Que el marihuanero tiene papeles“, lanzó. Sacó carcajadas.

“Oye, ese es humor blanco, hueón, que chuch... El otro día le dieron duro al ‘Flaco’ con el humor blanco. Pero estamos chatos de los negros, sorry”, continuó. Otra risotada del público.

“Que feo, pero que feo. No le podemos permitir eso”, dijo María Luisa, siguiendo el juego.