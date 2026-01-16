“Le gustaban los niños... se los llevaba al departamento”: Paty Maldonado lanza dura acusación contra periodista chileno / TV+

Patricia Maldonado hizo una impactante declaración en el capítulo más reciente del programa Tal Cual en TV+. Mientras el panel conversaba sobre el bullado caso de Julio Iglesia, quien recientemente fue denunciado como autor de agresiones sexuales, @lamaldito lanzó una dura acusación.

“Aquí (en Chile) nosotros conocimos a un periodista que le gustaban solo los niños”, aseguró la cantante. “Y todos fuimos testigos y todos fuimos cómplices, señor. Nadie habló nada”. Raquel Argandoña afirmó que la situación era real.

Según Maldonado, quien no dio nombres, cuando el profesional de las comunicaciones murió, muchos en la industria lamentaron la pérdida públicamente. Se habría tratado de una de las primeras personas que habló de homosexualidad en la televisión.

“Periodistas avalaron el hecho y salía en la noche a la Plaza de Armas con un par de zapatillas en el bolso y se las ofrecía a los niños pobres que estaban en la calle y se los llevaba al departamento. ¿Sí o no, señora Raquel Argandoña?“, siguió. ”Sí, sí. Los hacía pasar por sobrinos", corroboró la presentadora.

“Niños de 9, 10, 12 y 13 años. Posteriormente, lo van pillando (...) y dice: ‘yo no le encuentro nada grave en salir con un niño, siempre y cuando sea apoyado por los padres’”, recordó.

“¿Eso lo dijo públicamente?”, preguntó José Miguel Viñuela. ”Sí, lo dijo públicamente. Eso le costó la pega, lo sacaron", respondió la Maldo.

Según contó, la expanelista de Mucho Gusto aún le tendría un fuerte desprecio. “Este es el país del doble estándar, se piensa una cosa y se dice otra”, sostuvo.

“Todos saben de quién estoy hablando yo. Todos los periodistas saben lo que era, porque todos conocían la debilidad de ese individuo. ¿Quién lo acusó?, ¿Quién llegó al tribunal? Se metía con cabritos pobres y listo", cerró.