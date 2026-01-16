;

“Le gustaban los niños... se los llevaba al departamento”: Paty Maldonado lanza dura acusación contra periodista chileno

“Todos conocían la debilidad de ese individuo”, aseguró la panelista de Tal Cual.

Javier Méndez

“Le gustaban los niños... se los llevaba al departamento”: Paty Maldonado lanza dura acusación contra periodista chileno

“Le gustaban los niños... se los llevaba al departamento”: Paty Maldonado lanza dura acusación contra periodista chileno / TV+

Patricia Maldonado hizo una impactante declaración en el capítulo más reciente del programa Tal Cual en TV+. Mientras el panel conversaba sobre el bullado caso de Julio Iglesia, quien recientemente fue denunciado como autor de agresiones sexuales, @lamaldito lanzó una dura acusación.

“Aquí (en Chile) nosotros conocimos a un periodista que le gustaban solo los niños”, aseguró la cantante. “Y todos fuimos testigos y todos fuimos cómplices, señor. Nadie habló nada”. Raquel Argandoña afirmó que la situación era real.

Según Maldonado, quien no dio nombres, cuando el profesional de las comunicaciones murió, muchos en la industria lamentaron la pérdida públicamente. Se habría tratado de una de las primeras personas que habló de homosexualidad en la televisión.

“Periodistas avalaron el hecho y salía en la noche a la Plaza de Armas con un par de zapatillas en el bolso y se las ofrecía a los niños pobres que estaban en la calle y se los llevaba al departamento. ¿Sí o no, señora Raquel Argandoña?“, siguió. ”Sí, sí. Los hacía pasar por sobrinos", corroboró la presentadora.

Revisa también:

ADN

“Niños de 9, 10, 12 y 13 años. Posteriormente, lo van pillando (...) y dice: ‘yo no le encuentro nada grave en salir con un niño, siempre y cuando sea apoyado por los padres’”, recordó.

“¿Eso lo dijo públicamente?”, preguntó José Miguel Viñuela. ”Sí, lo dijo públicamente. Eso le costó la pega, lo sacaron", respondió la Maldo.

Según contó, la expanelista de Mucho Gusto aún le tendría un fuerte desprecio. “Este es el país del doble estándar, se piensa una cosa y se dice otra”, sostuvo.

“Todos saben de quién estoy hablando yo. Todos los periodistas saben lo que era, porque todos conocían la debilidad de ese individuo. ¿Quién lo acusó?, ¿Quién llegó al tribunal? Se metía con cabritos pobres y listo", cerró.

Revisa el capítulo completo de Tal Cual y el momento (1:01:10):

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad