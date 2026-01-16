Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, vivió en el Festival del Huaso de Olmué 2026 uno de los momentos más significativos de su carrera.

Su debut en solitario en el escenario de El Patagual no solo marcó un hito artístico largamente postergado, sino que también reabrió la interrogante sobre un eventual retiro de los escenarios tras más de 30 años dedicados al humor.

Antes del certamen, el comediante había señalado públicamente que Olmué era el único escenario que le faltaba conquistar y que su presentación podía transformarse en una despedida simbólica.

Incluso, había manifestado su intención de cerrar el ciclo de “El Flaco” para dedicarse de lleno a su profesión como Técnico en Enfermería de Nivel Superior, enfocándose en la salud pública.

Sin embargo, su paso por Olmué pareció cambiar el tono del relato. La rutina, trabajada durante años según el propio humorista, conectó con el público del Patagual y se sostuvo en un humor más familiar, reflexivo y cercano. Es más, de acuerdo a TVN, su rutina marcó un peak de 1.248.000 personas y un rating online promedio de 1.139.042 personas por minuto.

Tras bajar del escenario, Vásquez reconoció que la respuesta de la audiencia fue clave para replantearse decisiones que ya daba casi por tomadas.

“Vengo buscando Olmué hace muchos años”, confesó, explicando que incluso el discurso sobre un posible retiro fue parte de un proceso personal y artístico para concretar este anhelado debut. La emoción del momento, el cariño del público y el respaldo de su familia terminaron por abrir una nueva etapa de reflexión.

Lejos de confirmar una despedida definitiva, el comediante dejó entrever que aún existe energía y motivación para continuar. “Fue muy apresurado decir que me voy a retirar”, admitió, asegurando que el paso por El Patagual le devolvió el impulso para seguir explorando su camino en el humor.