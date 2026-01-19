Felipe Parra se llevó feroz pifiadera por esta imitación en Olmué 2026: “Me queda poco, hue...”

Durante la última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, Felipe Parra fue el encargado de llevar el humor al escenario del Patagual.

El imitador oriundo de Lota entregó una rutina extensa, sólida e incluso con invitados. Eso sí, asumió un riesgo durante los primeros minutos del show.

Tras ser presentado por María Luis Godoy y Eduardo Fuentes, el artista salió a escena como el Presidente Gabriel Boric.

¿La reacción del público? Una pifiadera de aquellas. Mientras, Parra avanzaba en una bicicleta por la tarima.

“Muy buenas noches olmueanas y olmueanos... gracias por ese recibimiento”, partió mientras el sentir de la audiencia continuaba de fondo.

“Tranquilos, me queda poco, hueón, me queda poco”, soltó para salir jugando y recibir, ahora sí, la ovación del respetable.

En los minutos siguientes sumó a otros personajes como Junior Playboy, Naya Fácil, Karol Lucero y Pablo Chill-E. Fue todo un éxito.