;

Felipe Parra se llevó feroz pifiadera por esta imitación en Olmué 2026: “Me queda poco, hue...”

El imitador lotino conquistó al Patagual en la jornada de cierre. Revisa aquí su rutina.

Javier Méndez

Felipe Parra se llevó feroz pifiadera por esta imitación en Olmué 2026: “Me queda poco, hue...”

Durante la última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, Felipe Parra fue el encargado de llevar el humor al escenario del Patagual.

El imitador oriundo de Lota entregó una rutina extensa, sólida e incluso con invitados. Eso sí, asumió un riesgo durante los primeros minutos del show.

Tras ser presentado por María Luis Godoy y Eduardo Fuentes, el artista salió a escena como el Presidente Gabriel Boric.

¿La reacción del público? Una pifiadera de aquellas. Mientras, Parra avanzaba en una bicicleta por la tarima.

Revisa también:

ADN

“Muy buenas noches olmueanas y olmueanos... gracias por ese recibimiento, partió mientras el sentir de la audiencia continuaba de fondo.

“Tranquilos, me queda poco, hueón, me queda poco”, soltó para salir jugando y recibir, ahora sí, la ovación del respetable.

En los minutos siguientes sumó a otros personajes como Junior Playboy, Naya Fácil, Karol Lucero y Pablo Chill-E. Fue todo un éxito.

Revisa la rutina completa a continuación:

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad