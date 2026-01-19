A horas de presentarse en festival: integrante de Entremares sufre la pérdida de familiares en incendios forestales
“Estamos muy tristes por todo lo que está pasando”, comunicó el grupo folclórico en la previa del Festival del Huaso de Olmué.
La noche de este domingo 18 de enero, la agrupación folclórica Entremares fue la encargada de cerrar la 55° edición del Festival del Huaso de Olmué. No obstante, antes de subirse al escenario una de sus integrantes dio a conocer una trágica noticia.
El grupo oriundo de la región del Biobío no fue ajeno a la tragedia que afecta a la zona centro-sur de Chile. La baterista de Entremares, Aracelli López, comunicó que perdió a dos familiares en medio de los incendios forestales.
En diálogo con TVN, López expresó que “estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”.
“Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir a Sara (ahijada de Aracelli López, consigna SoyQuillota) quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén y estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”, agregó.
Pese a lo anterior, la baterista expuso que “si bien es cierto hoy lo vamos a dar todo, será un show muy bonito pero también con mucho dolor y tristeza. Será un espectáculo de mucha fuerza y ánimo, de mucho amor para todas las familias”.
Tras comunicar la lamentable noticia, Entremares se subió al escenario y aprovechó de dedicarle el show a los damnificados por los incendios forestales.
