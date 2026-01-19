A horas de presentarse en festival: integrante de Entremares sufre la pérdida de familiares en incendios forestales / Agencia Uno

La noche de este domingo 18 de enero, la agrupación folclórica Entremares fue la encargada de cerrar la 55° edición del Festival del Huaso de Olmué. No obstante, antes de subirse al escenario una de sus integrantes dio a conocer una trágica noticia.

El grupo oriundo de la región del Biobío no fue ajeno a la tragedia que afecta a la zona centro-sur de Chile. La baterista de Entremares, Aracelli López, comunicó que perdió a dos familiares en medio de los incendios forestales.

En diálogo con TVN, López expresó que “estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma”.

“Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir a Sara (ahijada de Aracelli López, consigna SoyQuillota) quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén y estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”, agregó.

Pese a lo anterior, la baterista expuso que “si bien es cierto hoy lo vamos a dar todo, será un show muy bonito pero también con mucho dolor y tristeza. Será un espectáculo de mucha fuerza y ánimo, de mucho amor para todas las familias”.

Tras comunicar la lamentable noticia, Entremares se subió al escenario y aprovechó de dedicarle el show a los damnificados por los incendios forestales.