;

Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega pero reconoce que le hubiera gustado hacerlo “en otras circunstancias”

Aún así, se mostró dispuesta a “todo lo que podamos aportar para ayudar a nuestro querido sur” en el marco de los incendios.

José Campillay

Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega pero reconoce que le hubiera gustado hacerlo “en otras circunstancias”

Fue en octubre del 2025 cuando te contamos que Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN después de siete años, continuando con su carrera televisiva en otra señal.

Hace ya un par de meses se revelaron algunos detalles de su nueva etapa como profesional, esta vez en Mega. Pero no fue hasta este lunes 19 de enero que tuvo su esperado debut.

En un contexto marcado por la crisis de los incendios forestales en Ñuble y Biobío, la abogada tuvo un espacio en el Mucho Gusto donde compartió su visión como experta, y panelista, en torno a los diversas temas.

No es la bienvenida que hubiéramos querido darle en esta circunstancia, pero está con nosotros aquí en el estudio Carmen Gloria Arroyo, nuestra querida jueza que se integra a Mega“, fueron las palabras de Karen Doggenweiler para su presentación.

Revisa también:

ADN

“Estamos en medio de una tragedia, de un dolor inmenso, pero ahí tu presencia es tremendamente relevante”, añadió la conductora, remarcando el rol de su nueva compañera.

Fue en esa instancia cuando la letrada planteó un cuestionamiento reflexivo: “¿Cuántas veces hemos conversado de lo que pasa en el sur de nuestro país y en otros lugares también?“.

Y si bien reconoce que le hubiera gustado integrarse y “aparecer por las pantallas de Mega en otras circunstancias”, apunta a que “todo lo que podamos aportar para ayudar a nuestro querido sur es necesario, y más allá de las formas, hay que simplemente ponerse manos a la obra“.

Respecto a su futuro concreto en el canal, por el momento no hay nada oficializado respecto a su nuevo espacio, pero se sabe que tiene el foco puesto en “un proyecto social importante“ para ”darle el espacio que merece el trabajo social“. Además, de un programa renovado pero similar a lo que es Carmen Gloria a tu servicio.

Asimismo, se espera que tenga alguna participación especial en la cobertura del Festival de Viña, aprovechando la exposición del evento en el canal oficial.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad