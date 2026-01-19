Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega pero reconoce que le hubiera gustado hacerlo “en otras circunstancias”

Fue en octubre del 2025 cuando te contamos que Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN después de siete años, continuando con su carrera televisiva en otra señal.

Hace ya un par de meses se revelaron algunos detalles de su nueva etapa como profesional, esta vez en Mega. Pero no fue hasta este lunes 19 de enero que tuvo su esperado debut.

En un contexto marcado por la crisis de los incendios forestales en Ñuble y Biobío, la abogada tuvo un espacio en el Mucho Gusto donde compartió su visión como experta, y panelista, en torno a los diversas temas.

“No es la bienvenida que hubiéramos querido darle en esta circunstancia, pero está con nosotros aquí en el estudio Carmen Gloria Arroyo, nuestra querida jueza que se integra a Mega“, fueron las palabras de Karen Doggenweiler para su presentación.

“Estamos en medio de una tragedia, de un dolor inmenso, pero ahí tu presencia es tremendamente relevante”, añadió la conductora, remarcando el rol de su nueva compañera.

Fue en esa instancia cuando la letrada planteó un cuestionamiento reflexivo: “¿Cuántas veces hemos conversado de lo que pasa en el sur de nuestro país y en otros lugares también?“.

Y si bien reconoce que le hubiera gustado integrarse y “aparecer por las pantallas de Mega en otras circunstancias”, apunta a que “todo lo que podamos aportar para ayudar a nuestro querido sur es necesario, y más allá de las formas, hay que simplemente ponerse manos a la obra“.

Respecto a su futuro concreto en el canal, por el momento no hay nada oficializado respecto a su nuevo espacio, pero se sabe que tiene el foco puesto en “un proyecto social importante“ para ”darle el espacio que merece el trabajo social“. Además, de un programa renovado pero similar a lo que es Carmen Gloria a tu servicio.

Asimismo, se espera que tenga alguna participación especial en la cobertura del Festival de Viña, aprovechando la exposición del evento en el canal oficial.