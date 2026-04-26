Una violenta pelea marcó el cierre de un partido de fútbol amateur en la ciudad de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía, durante el campeonato regional de clubes campeones.

El encuentro, que enfrentó a San Antonio de Temuco y al club local Dante de Imperial, terminó con una gresca generalizada entre hinchas de ambos equipos.

Registros captados por asistentes muestran cómo la confrontación escaló rápidamente desde las tribunas hasta el terreno cercano a la cancha, con golpes, empujones y escenas de alta tensión entre las denominadas “barras” de ambos clubes.

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Uno de los aspectos que más ha generado indignación es la presencia de menores de edad en medio de la pelea. En las imágenes se observa a una niña y un niño, aparentemente acompañada por a una mujer, quien sería parte de la barra visitante, participando activamente en la agresión, incluso golpeando a una persona que se encontraba en el suelo.

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial sobre detenidos o eventuales sanciones tras lo ocurrido.