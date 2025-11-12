;

Carmen Gloria Arroyo arriba a su nueva casa televisiva: sorprendió al revelar de qué tratará su programa

La abogada y animadora dejó el canal estatal para convertirse en el nuevo rostro de uno de sus rivales por el rating.

Una nueva etapa profesional comienza para Carmen Gloria Arroyo, quien oficializó su arribo a Mega tras su salida de Televisión Nacional de Chile.

La abogada y conductora confirmó que asumirá un nuevo formato de programa, distinto a su reconocido espacio Carmen Gloria a Tu Servicio, aunque mantendrá su sello de ayuda social.

“Después de varias conversaciones, con distintas opciones que teníamos, decidí quedarme con Mega. Sobre las razones, tiene que ver con la estabilidad y mi interés por desarrollar un proyecto social importante, darle el espacio que merece el trabajo social y a los 18 años de historia que tiene el programa, que es bastante inédito en la TV chilena”, explicó la animadora en entrevista con Revista Sarah.

Mi equipo ya está en Mega y estamos trabajando en los primeros esbozos de programa para la temporada 2026. Estamos trabajando para poder salir al aire en marzo”, comentó también.

Durante la conversación, la abogada aclaró que “el formato, así como el nombre, le pertenecen al canal (TVN). Por eso ahora, con el cambio, tenemos que darle una vuelta y presentarle a las personas un nuevo proyecto innovador, sin renunciar a nuestra esencia”, detalló.

Somos uno de los programas de más larga data en televisión, y nos merecíamos pensar y soñar en grande”, concluyó la conductora.

