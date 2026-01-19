;

Publicación de Marcelo Ríos en redes sociales genera críticas entre sus seguidores: “Mejor ayuda a los damnificados”

El mensaje del ex deportista se viralizó rápidamente y acumuló comentarios críticos y llamados a la acción.

Javiera Rivera

Publicación de Marcelo Ríos en redes sociales genera críticas entre sus seguidores: “Mejor ayuda a los damnificados”

Publicación de Marcelo Ríos en redes sociales genera críticas entre sus seguidores: “Mejor ayuda a los damnificados”

Una nueva publicación de Marcelo “Chino” Ríos volvió a generar reacciones en redes sociales. La mañana de este lunes, el ex número uno del tenis mundial compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram acompañadas de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

En la primera imagen aparece Ríos cuando era niño, posando sonriente frente a la cámara. La segunda corresponde a una postal actual, donde se le ve con lentes oscuros y expresión seria, en una selfie tomada recientemente.

Sin embargo, fue el texto que acompañó ambas imágenes el que despertó mayor interés. “Qué ganas de volver y tener 10 años, y poder haber hecho esa cosa que no pude hacer por ser tan joven”, escribió el ex tenista, sin entregar mayores detalles sobre el significado de sus palabras.

Revisa también

ADN

El mensaje generó diversas interpretaciones y dejó a varios usuarios desconcertados, mientras otros aprovecharon la instancia para cuestionarlo y pedirle que se involucre en la ayuda a las personas afectadas por los incendios forestales que impactan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Entre los comentarios que se repitieron en la publicación se leía: “Ven a ayudar a la gente damnificada”, “Ayuda a tu pueblo” y “Chino, tírate una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios acá en Conce”, acompañados de llamados solidarios y emojis.

Revisa la publicación:

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad