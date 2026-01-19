Publicación de Marcelo Ríos en redes sociales genera críticas entre sus seguidores: “Mejor ayuda a los damnificados”

Una nueva publicación de Marcelo “Chino” Ríos volvió a generar reacciones en redes sociales. La mañana de este lunes, el ex número uno del tenis mundial compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram acompañadas de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

En la primera imagen aparece Ríos cuando era niño, posando sonriente frente a la cámara. La segunda corresponde a una postal actual, donde se le ve con lentes oscuros y expresión seria, en una selfie tomada recientemente.

Sin embargo, fue el texto que acompañó ambas imágenes el que despertó mayor interés. “Qué ganas de volver y tener 10 años, y poder haber hecho esa cosa que no pude hacer por ser tan joven”, escribió el ex tenista, sin entregar mayores detalles sobre el significado de sus palabras.

El mensaje generó diversas interpretaciones y dejó a varios usuarios desconcertados, mientras otros aprovecharon la instancia para cuestionarlo y pedirle que se involucre en la ayuda a las personas afectadas por los incendios forestales que impactan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Entre los comentarios que se repitieron en la publicación se leía: “Ven a ayudar a la gente damnificada”, “Ayuda a tu pueblo” y “Chino, tírate una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios acá en Conce”, acompañados de llamados solidarios y emojis.

