Escándalo en el Reino Unido: estrella del fútbol inglés es captado durmiendo en bar durante recuperación de grave lesión

El futbolista inglés Jack Grealish vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un nuevo episodio fuera de las canchas, en medio de su proceso de recuperación por lesión.

Según reportes de prensa británica, el jugador de 30 años fue captado quedándose dormido en un bar rooftop en Manchester durante la tarde del sábado, luego de compartir con un grupo de amigos.

Jack Grealish, Manchester City Ampliar

De acuerdo lo indicado por el The SUN, testigos señalaron que el mediocampista llegó al lugar cerca de las 16:30 horas, pero aproximadamente una hora después se encontraba dormido, presuntamente tras haber consumido alcohol.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, quienes lo acompañaban intentaron despertarlo sin éxito, en una escena que rápidamente se difundió en medios y redes sociales.

El episodio ocurre en un contexto complejo para el jugador, quien recientemente fue sometido a una cirugía en el pie y se encuentra fuera de competencia. Actualmente, Grealish está a préstamo en Everton y, según se ha informado, no volvería a jugar en lo que resta de la temporada, además de quedar fuera de consideración para la selección de Inglaterra de cara a próximas competiciones.

Semanas antes, el propio futbolista había publicado en redes sociales que trabajaba para regresar “más fuerte”, mostrando avances en su rehabilitación.

Sin embargo, este nuevo incidente reabre cuestionamientos sobre su comportamiento fuera del ámbito deportivo. Esto, ya que Grealish ha sido vinculado en otras ocasiones a situaciones similares, lo que ha contribuido a una imagen pública asociada a su vida nocturna, en paralelo a su carrera profesional.