;

Carmen Gloria Arroyo dejará TVN y ya tendría nueva casa televisiva donde podrá continuar con su icónico programa

La abogada se mantendrá en su actual señal hasta fin de año.

José Campillay

Carmen Gloria Arroyo dejará TVN y ya tendría nueva casa televisiva donde podrá continuar con su icónico programa

La abogada y conductora Carmen Gloria Arroyo pondrá fin a su ciclo en TVN a fines de diciembre de 2025, tras siete años al mando del exitoso programa Carmen Gloria a tu servicio.

La propia animadora confirmó que no renovará su contrato con la señal estatal, decisión que ya había sido anticipada en medios de comunicación.

Según el periodista Hugo Valencia, de Zona de Estrellas, Arroyo permanecerá en TVN hasta el 31 de diciembre, cumpliendo su contrato vigente.

En conversación con Página 7, la letrada explicó los motivos de su decisión: “Las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable”.

Revisa también:

ADN

A pesar de su salida, Arroyo aseguró que continuará cumpliendo plenamente sus funciones hasta el último día en pantalla.

Respecto a su futuro televisivo, se ha especulado sobre su posible llegada a Mega. Fuentes de la industria indican que la abogada estaría en conversaciones con el canal privado para llevar su programa a partir de 2026.

Sin embargo, Carmen ha evitado confirmar o desmentir estos rumores, manteniendo en reserva los detalles de su próximo proyecto.

Su salida de TVN marca el fin de una etapa significativa en la televisión chilena. Su programa, que ha sido un referente en el género de servicio, continuará al aire hasta el 31 de diciembre, momento en que se cerrará este ciclo en su carrera.

Los seguidores de la abogada deberán esperar hasta el próximo año para conocer su nuevo desafío en la pantalla chica.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad