Carmen Gloria Arroyo dejará TVN y ya tendría nueva casa televisiva donde podrá continuar con su icónico programa

La abogada y conductora Carmen Gloria Arroyo pondrá fin a su ciclo en TVN a fines de diciembre de 2025, tras siete años al mando del exitoso programa Carmen Gloria a tu servicio.

La propia animadora confirmó que no renovará su contrato con la señal estatal, decisión que ya había sido anticipada en medios de comunicación.

Según el periodista Hugo Valencia, de Zona de Estrellas, Arroyo permanecerá en TVN hasta el 31 de diciembre, cumpliendo su contrato vigente.

En conversación con Página 7, la letrada explicó los motivos de su decisión: “Las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable”.

A pesar de su salida, Arroyo aseguró que continuará cumpliendo plenamente sus funciones hasta el último día en pantalla.

Respecto a su futuro televisivo, se ha especulado sobre su posible llegada a Mega. Fuentes de la industria indican que la abogada estaría en conversaciones con el canal privado para llevar su programa a partir de 2026.

Sin embargo, Carmen ha evitado confirmar o desmentir estos rumores, manteniendo en reserva los detalles de su próximo proyecto.

Su salida de TVN marca el fin de una etapa significativa en la televisión chilena. Su programa, que ha sido un referente en el género de servicio, continuará al aire hasta el 31 de diciembre, momento en que se cerrará este ciclo en su carrera.

Los seguidores de la abogada deberán esperar hasta el próximo año para conocer su nuevo desafío en la pantalla chica.