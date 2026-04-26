DT del Derby County avisa sobre el futuro de Brereton: “Estará en la mira de muchos clubes”

Ben Brereton ha tenido un 2026 espectacular con el Derby County, anotando 8 goles y repartiendo 3 asistencias desde enero. A esto se suma el tanto que convirtió con La Roja en la última fecha FIFA ante Cabo Verde.

Este gran nivel del chileno-inglés ha despertado el interés de los “Rams” por mantenerlo en sus filas, tal como lo señaló su propio entrenador. En diálogo con Derbyshire Live, John Eustace abordó el futuro del delantero, quien se encuentra cedido desde el Southampton.

“Estoy seguro de que estará en el punto de mira de muchos otros clubes de cara a la próxima temporada, pero creo que le hemos hecho sentir como en casa y le hemos brindado una oportunidad fantástica”, comenzó diciendo el DT.

“También tuvimos paciencia con Ben. Obviamente, no había jugado ningún partido durante la pretemporada y le llevó un tiempo ponerse en forma”, agregó el estratega sobre el ariete nacional.

Cabe destacar que el Southampton tiene asegurado su puesto en el playoff de ascenso a la Premier League, mientras que el Derby County deberá ganar en la última fecha ante Sheffield United y esperar que ni Wrexham ni Hull City ganen sus respectivos partidos para meterse en la lucha por el último cupo de ascenso.

“Ha demostrado su nivel de compromiso, simplemente presentándose a jugar con nosotros incluso cuando está sufriendo. Creo que quiere formar parte del club y, con un poco de suerte, podremos conseguirlo”, cerró Eustace sobre Brereton.