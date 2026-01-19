VIDEO. Trabajador de TV arremete contra Pilar Cox por presunto abuso y acoso: “Me pega una agarrón (...) me sentí violentado”
El hombre reaccionó a la participación de la actriz en ‘Primer Plano’, mientras ella recordaba un episodio complejo con Julio Iglesias.
Durante las últimas jornadas el mundo del espectáculo a nivel internacional ha estado marcado por el escándalo que rodea a Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales.
Con las diferentes acusaciones y pruebas presentadas, han surgido varios relatos y testigos en varias latitudes del mundo que complican aún más al cantante español.
Bajo este contexto, Pilar Cox acudió a Primer Plano para contar su experiencia con el artista en los 90, acusando un beso a la fuerza que la hizo llorar “por lo menos una media hora, o más”.
Sin embargo, mientras exponía su episodio ante miles de personas en televisión, todo dio un giro inesperado cuando en redes sociales comenzó a circular una respuesta que la posicionaron a ella como acosadora.
Revisa también:
Y es que un trabajador de la TV chilena, que se desempeña detrás de las cámaras pero que también cuenta con intervenciones en panta, cuestionó su discurso de “víctima doble estándar”, calificándola directamente de “cara de palo”.
Se trata de Maxi Fuentes, estilista que utilizó su cuenta de Instagram para publicar su incómoda y lamentable historia vivida junto a Cox.
“¿Con qué cara?, la media perso Pilar, porque resulta que tú eres la que anda dando agarrones“, comenzó con su crítica, aludiendo a las actitudes que él dice conocer de la ex animadora. Incluso contó que lo hizo ”con un camarógrafo de Chilevisión“.
Posteriormente, en 2016, cuando el también panelista de Tevex le brindó sus servicios de maquillador, contó: “Me pega un agarrón. Me agarra mis partes privadas con mucha fuerza“. Además, menciona que le habría dicho: “‘¿Estás seguro que no te gustaría probar?’“,
“No me traumé ni nada, porque no me vengo a victimizar ni a decir que me dejó perplejo ni que me dejó para dentro ni que quedé trumato. No (...) ahora aparece diciendo que le cargan los abusos, cuando ella anda haciendo exactamente lo mismo”, añadió.
“Yo fui víctima de eso (...) a mí ella nunca me pidió disculpas, se hizo la loca", complementó Fuentes, agregando además que “me sentí violentado por ella, me sentí igualmente abusado por ella”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.