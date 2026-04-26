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Tragedia en la previa del concierto de Shakira en Brasil: trabajador muere durante el montaje del escenario

Un trabajador de 28 años quedó aplastado entre dos ascensores cerca del escenario principal en Copacabana.

Sebastián Escares

Tragedia en la previa del concierto de Shakira en Brasil: trabajador muere durante el montaje del escenario

Este domingo, un trabajador de 28 años perdió la vida en un accidente mientras montaba el escenario para el concierto de Shakira en Copacabana, en Río de Janeiro, en Brasil.

Según informó Globo, el operario Gabriel de Jesús Firmino, trabajaba en el montaje de cuatro ascensores cuando ocurrió el incidente que terminó con su vida.

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Dicho medio señaló que, por motivos que aún se investigan, esta tarde el trabajador quedó aplastado entre dos ascensores cerca del escenario principal, en pleno Copacabana.

El operario logró ser rescatado por sus compañeros y fue auxiliado por los equipos de emergencia. Sin embargo, se confirmó su fallecimiento en el Hospital Municipal Couto de Gávea.

“Personal militar del servicio de ambulancias del 3er Grupo Marítimo (GMAR-Copacabana) inició de inmediato los primeros auxilios a la víctima, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal Miguel Couto. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, se confirmó su fallecimiento”, señalaron desde el Departamento de Bomberos.

De momento, Shakira no se ha pronunciado al accidente que terminó con la vida del trabajador. Cabe recordar, que su show está agendado para el próximo 2 de mayo en el marco del “Todo Mundo no Rio”, el cual es de carácter gratuito y es en plena playa de Copacabana.

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