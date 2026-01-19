;

VIDEO. A dos puntos del descenso: Suazo aporta en agónico empate del Sevilla contra Elche

El conjunto del lateral y el lesionado Alexis Sánchez extendió a cuatro su racha de partidos seguidos sin ganar en La Liga.

Damián Riquelme

A dos puntos del descenso: Suazo aporta en agónico empate del Sevilla contra Elche

A dos puntos del descenso: Suazo aporta en agónico empate del Sevilla contra Elche / Mateo Villalba Sanchez

El Sevilla llegaba este lunes a visitar al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero, en un duelo correspondiente a la jornada 20 de La Liga, con una racha complicada en la competición española, acumulando tres derrotas seguidas en el torneo.

Con problemas ofensivos evidentes, el conjunto andaluz necesitaba una victoria para detener esta caída, pero el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fue detrás del marcador a lo largo de todo el partido.

Elche dominó desde el primer tiempo con un gol de Aleix Febas al minuto 14. Luego, en la segunda mitad, el cuadro de Alicante amplió la cuenta con el disparo de Germán Valera a los 55 minutos.

El Sevilla no se rindió y, tras el ingreso de Gabriel Suazo al minuto 67, reaccionó en la recta final del partido con un doblete del delantero Akor Adams, que sentenció el empate 2-2: el lateral participó en la jugada del descuento del nigeriano, que luego convirtió un penal al minuto 92.

De esta manera, los dirigidos por Matías Almeyda rescataron un punto a base de empuje y reacción, aunque siguen sin encontrar la regularidad que necesitan para despegar en la tabla, ubicándose en el puesto 14, pero a solo dos puntos de la zona de descenso.

En cuanto a Alexis Sánchez, no fue convocado para el partido, ya que aún está recuperándose de su molestia en la zona pélvica. En los próximos días se sabrá más sobre su estado de salud.

Revisa el pase clave de Gabriel Suazo en el descuento del Sevilla

