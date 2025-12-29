Confirmado por el Sevilla: Gabriel Suazo sufre un nuevo revés antes de que acabe el año
El club español entregó una mala noticia sobre el defensa chileno.
Desde España llegan malas noticias sobre Gabriel Suazo. Mediante un comunicado, Sevilla confirmó que el defensa chileno volvió a sufrir una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.
El ex Colo Colo tuvo la misma lesión en noviembre pasado, por lo cual estuvo tres semanas sin jugar y se perdió cuatro partidos de su equipo.
El cuadro sevillano informó que Gabriel Suazo no participó del entrenamiento de este lunes, además de otros dos jugadores: Peque Fernández (cuadro febril) y Rubén Vargas, quien se recupera de una lesión en el bíceps femoral.
Así las cosas, el seleccionado nacional podría quedar fuera del duelo que jugará Sevilla ante Levante este domingo, por la fecha 18 de La Liga española.
