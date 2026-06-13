Partidos del fútbol chileno hoy 13 de junio:¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Liga de Primera? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, sábado 13 de junio, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Estos encuentros son parte de la fecha 15 de la Liga de Primera.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 13 de junio arrancará a las 12:30 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante O’Higgins. Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Everton enfrentará a Palestino en el Sausalito, con arbitraje de José Cabero y transmisión por TNT Sports Premium y Canal 13.

A contar de las 17:30 horas, el foco estará en el Monumental, donde el líder, Colo Colo, recibirá a Cobresal, Diego Flores será el encargado de impartir justicia en un choque que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de jornada ocurrirá a las 20:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, recinto en que Ñublense jugará ante Huachipato, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports Premium.